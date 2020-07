Nieuwe toegangsweg maakt Barebeekvalleiwandeling toegankelijker Wannes Vansina

02 juli 2020

Natuurpunt zal een extra aanlooproute naar de Barebeekvalleiwandeling realiseren aan de Kerkenbosstraat in Muizen.

De stad geeft daartoe een strook grond rechts naast de begraafplaats kosteloos in bruikleen aan de vzw. “Het is de bedoeling dat deze aanlooproute de toegankelijkheid van de wandeling voor rolstoelgebruikers vergroot”, zegt Koen Anciaux, schepen van Eigendommen. De stad zal instaan voor de noodzakelijke voorbereidende werken zoals maai- en snoeiwerken en het verkleinen van de hellingsgraad van de afdaling Dijledijk-Otterhoekstraat. Ook zal de stad Natuurpunt adviseren omtrent de plaatsing van een informatiebord. De natuurvereniging legt zelf de aanlooproute aan en staat in voor het onderhoud.