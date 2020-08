Exclusief voor abonnees Nieuwe stormloop op Brantano: Van social distancing in wachtrij weinig sprake Wannes Vansina

24 augustus 2020

13u15 0 Mechelen Opnieuw koopgekte aan de Brantano op de Brusselsesteenweg in Mechelen. Het was er maandag zo mogelijk nog drukker dan zaterdag. Uren voor de opening van de winkel stond al een immense rij aan te schuiven. Zij die binnen raakten, deden de koopjes van hun leven, maar heel erg veilig verliep dat niet. Van het bewaren van anderhalve meter was in de wachtrij zeker aan de toegang geen sprake.



De eerste koopjesjagers vatten al om 7 uur post, drie uur voor opening. “Zaterdag hebben we ook al een poging gedaan, onder meer in Kontich en Merksem. We raakten nergens binnen. Vandaar dat we vandaag goed op tijd zijn gekomen. Hopelijk is er nog stock”, vertelt de op een na eerste klant.

