Nieuwe speler op autodeelmarkt doet intrede. BattMobiel biedt van bakfiets tot Tesla Wannes Vansina

21 juni 2019

12u11 0 Mechelen Dit najaar doet een nieuwe aanbieder van deelmobiliteit zijn intrede in Mechelen. BattMobiel zal verschillende volledig elektrische voertuigen aanbieden, van bakfiets tot Tesla.

Het Belgische BattMobiel is momenteel al actief in Gent, Aalst en Deinze, waar het 40 deelwagens in circulatie heeft. Het wordt na Cambio en Cozycar de derde aanbieder in Mechelen. Verschil is dat gebruikers zich engageren om de wagen x aantal keer per maand te gebruiken gedurende drie tot vijf jaar.

“Door het engagement van verschillende gebruikers te combineren worden de wagens als het ware geleased op buurtniveau. De focus ligt dan ook op mensen die de wagen structureel en op regelmatige basis nodig hebben, terwijl bijvoorbeeld Cambio vooral op gelegenheidsgebruikers mikt. De twee systemen zijn een perfecte aanvulling van elkaar”, zegt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen.

De komende maanden zal de stad samen met BattMobiel bekijken waar de wagens het best kunnen worden geplaatst. De voertuigen zullen een vaste gratis standplaats hebben aan een elektrische laadpaal.

Meer info over de deelwagens en de tarieven is op de website van BattMobiel te vinden.