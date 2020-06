Nieuwe sfeerverlichting Sint-Romboutstoren wordt getest Els Dalemans

01 juni 2020

12u33 0 Mechelen De Sint-Romboutstoren in Mechelen krijgt nieuwe sfeerverlichting, ook de omgeving van de kathedraal wordt meteen mee aangepakt. De aannemer plant dinsdagnacht 2 juni een eerste test.

“de Sint-Romboutstoren is ’s nachts al een tweetal weken niet meer verlicht. Een aannemer is er in de weer om 291 oude lampen te vervangen door energiezuinige ledlampen. De nutswerken zijn al afgerond, dus de grootste hinder voor omwonenden en voorbijgangers is achter de rug. Eind deze week wordt ook de straat hersteld. De komende weken zal de aannemer nog in en rondom de kathedraal verderwerken, hij hoopt de klus te klaren tegen half juli”, zegt schepen van openbare werken Patrick Princen.

Nachtelijke test

“Nu dinsdag 2 juni staat een testopstelling op de planning, aan de kant van het Sint-Romboutskerkhof. Een eerste test gaat van start om 10 uur en zal ongeveer één tot anderhalf uur duren. De tweede en belangrijkste test start om 22 uur en zal een tweetal uur in beslag nemen. De aannemer zal op dat moment de juiste opstelling van de armaturen onderzoeken, zodat de toren op de mooist mogelijke manier wordt belicht.”

Slechtvalken

Stad Mechelen werkt voor dit project samen met netbedrijf Fluvius, dat naast de klassieke straatverlichting ook heel wat ervaring heeft met architecturale verlichting en monumentstraling. “We laten deze werken plaatsvinden na overleg met Natuurpunt, om de aanwezig natuur te beschermen. Denk maar aan de familie slechtvalken die op de Sint-Romboutstoren genesteld zijn. Voor hen is er geen gevaar: de jonge slechtvalken zijn intussen uitgebroed en worden niet gehinderd door deze klus.”