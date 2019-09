Nieuwe opleiding in volwassenonderwijs stimuleert ondernemerschap Wannes Vansina

20 september 2019

11u02 0 Mechelen Centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) Crescendo is deze week gestart met een opleiding ‘Ondernemerschap’. Deze moet deelnemers stimuleren met een eigen zaak te starten.

De opleiding bestaat uit veertien korte modules en wordt georganiseerd in samenwerking met de stad Mechelen. “Het doel van de opleiding is om ondernemen als een reële en aantrekkelijke keuze te zien en de cursisten op de hoogte brengen van de organisaties en initiatieven, die hen kunnen ondersteunen”, zegt schepen van Economie Greet Geypen.

Een andere partner is Microstart, een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. De cursisten komen 1 keer per week op maandagavond samen. De rest van de lessen verlopen online. “We maken de cursisten niet alleen slimmer in ondernemerschap, maar zorgen we er ook voor dat ze makkelijker hun weg vinden als ondernemer in de Mechelse regio”, zegt directeur Marleen Mast.

Inschrijven voor dit semester kan nog tot 30 september. Een tweede opleiding start in februari 2020. Meer info op www.crescendo-cvo.be.