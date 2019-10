Nieuwe opleiding bereidt voor op job in uitvaartsector Wannes Vansina

04 oktober 2019

16u44 1 Mechelen Centrum voor Volwassenonderwijs Crescendo in Mechelen start met een nieuwe opleiding ‘Uitvaartassistent/Uitvaartmedewerker’. Gedurende twee semesters worden deelnemers voorbereid op een job in de uitvaartsector.

“Nabestaanden doen beroep op gespecialiseerde ondernemingen om de uitvaart te regelen. Ze willen dat dit met veel zorg en foutloos verloopt. Maar daar komt heel wat bij kijken. Onze nieuwe opleiding bereidt je maximaal voor op die onmisbare job in de uitvaartsector”, zegt directeur Marleen Mast. In diverse modules leer je alles over het contact met de nabestaanden en hoe je tegemoet kan komen aan hun wensen. Ook aangifte doen van het overlijden, het vervoer van de overledene, de lichaamsverzorging, het kisten en het dragen van de kist of de crematie, het rouwdrukwerk, de uitvaartceremonie, … komen aan bod. Crescendo CVO werkt voor deze opleiding samen met de Uitvaartunie en Funebra.

Meer info op www.crescendo-cvo.be.