Nieuwe leuning met LED vervangt grondspots Dijlepad: “Avondwandeling wordt nog romantischer” Wannes Vansina

26 augustus 2020

10u38 0 Mechelen Fluvius start half september met de vernieuwing van de verlichting van het Dijlepad in Mechelen. De grondspots maken over de ganse lengte plaats voor duurzame, energiezuinige ledlampen tegen een vernieuwde balustrade.

De bestaande 620 meter lange balustrade langs de kant van het water wordt vervangen door een nieuwe. Om de tien meter komt een lichtarmatuur met drie ledlampen, die het volledige wandelpad belichten. De nieuwe lampen moeten de zichtbaarheid verbeteren en betekenen een besparing voor de energiefactuur.

“De nieuwe lichtopstelling zal een breed, zacht licht werpen over het Dijlepad en moet voor een aangename sfeer zorgen die past in het kader van onze historische binnenstad. Een avondwandeling langs het water in Mechelen wordt dus nog romantischer”, vertelt Patrick Princen, schepen van Openbare werken.

De werken zullen anderhalve maand in beslag nemen. Een eenvoudige operatie is het niet, omdat het ponton op de Binnendijle niet helemaal recht loopt en hier en daar bewegende delen bevat. “Dit alles vroeg maatwerk”, zegt Koen Wouters, regiomanager Fluvius Mechelen.

Lichtenfabrikant Schréder voert de werken uit in vijf fases, waarbij telkens een deel van het Dijlepad afgesloten wordt en doorgang dus niet mogelijk is. Kostprijs: 65.000 euro.