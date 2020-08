Nieuwe kunstgrasvelden van KRC Mechelen en Yellow-Red KV Mechelen officieel geopend



Antoon Verbeeck

29 augustus 2020

14u37 0 Mechelen De twee nieuwe kunstgrasvelden voor KRC Mechelen en Yello-Red KV Mechelen werden vandaag officieel geopend. Beide voetbalclubs hebben van het tussenseizoen gebruikgemaakt om hun nieuw kunstgrasveld aan te leggen. Ook de verlichting van de velden zijn verzacht en voorzien van ledverlichting.

“We willen met het vernieuwen van de infrastructuur de voetbalclubs stimuleren om de kwaliteit van de jeugdwerking op te krikken naar een hoger niveau. Doordat een kunstgrasveld veel intensiever en in slecht weer eveneens bespeeld kan worden, kan het aantal trainingsuren opgedreven worden en hoeven matchen niet meer afgelast worden. Waarvan we dit ongetwijfeld ook gaan terug zien in de sportieve resultaten”, zegt sportschepen in Mechelen Abdrahman Labsir (VLD-Groen-m+).

Stadsteun

In Racing Mechelen gebeurde de opening met een kleinschalig en coronaproof jeugdtornooi. Bij Yellow-Red KV Mechelen gingen dit weekend direct al officiële voetbalmatchen door van U13 en U14 tegen voetbalclub OH Leuven. Burgemeester en schepenen waren van de partij om de aftrap te geven. “Het is een mooi eindresultaat geworden mede dankzij de financiële steun van stad Mechelen, waarbij beide clubs een éénmalige investeringstoelage kregen van telkens 400.000 euro voor de realisatie van een kunstgrasveld”, voegt schepen van Financiën Koen Anciaux (VLD-Groen-m+).