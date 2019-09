Nieuwe Gouden Carolus met cacaobonensmaak vanaf vandaag verkrijgbaar Wannes Vansina

07 september 2019

10u09 0

De Mechelse brouwerij Het Anker heeft vrijdag bij de opening van het Belgian Beer Weekend in Brussel de nieuwe Gouden Carolus Indulgence voorgesteld. De nieuwkomer in de serie kreeg de naam ‘Mbingu Gold’ en is een samenwerking met Mario Vandeneede, cacaobrander bij het Mechelse Chocolatoa. De naam van het goudkleurig bier verwijst naar licht geroosterde Criollo cacaobonen uit het Tanzaniaans dorpje Mbingu. “Het resultaat is een zacht romig bier met een fruitige aanzet en subtiele, maar complexe toetsen van pure chocolade en geroosterde noten in de afdronk. Een waar genot voor de liefhebbers!”, belooft de brouwerij. Eenvoudig was de productie niet: cacaobonen bevatten heel wat oliën en vetten en die zorgen er al snel voor dat de schuimkraag inzakt. Gouden Carolus Indulgence is een serie gelimiteerde bieren die jaarlijks met wisselende inhoud worden uitgebracht. Mbingu Gold is de 5de smaakexpressie uitgegeven onder dit label. Mbingu Gold is vanaf vandaag verkrijgbaar in de winkel van Het Anker.