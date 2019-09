Nieuwe eigenaars tonen Kasteel Caputsteen tijdens Open Monumentendag. “Als kind al in kasteel willen wonen” Wannes Vansina

05 september 2019

21u15 3 Mechelen Begin volgend jaar wordt er opnieuw gewoond in kasteel Caputsteen. Tom Liesenborgs (36) en Marian Van Herck (40) kochten het monument in november vorig jaar en na maanden sloopwerk kunnen ze beginnen aan de opbouw. “Als klein manneke wilde ik al in een kasteel wonen. Enkel de ringgracht ontbreekt”, lacht hij. Tijdens Open Monumentendag gunnen ze publiek een inkijk.

Het kasteeltje in de Caputsteenstraat dateert grotendeels uit de 17de eeuw en maakte sinds 1959 deel uit van het Koninklijk Lyceum. Het was jaren in verval tot aannemer Luc Van Rompaey het in 2012 kocht van Scholengroep 5 en het casco renoveerde. Vervolgens stond het nog eens jarenlang te koop, maar het was bij toeval dat de huidige eigenaars ermee in contact kwamen.

“We waren klant en leverancier bij WelWijn, dat hier tijdelijk gevestigd was, en kwamen hier bijna elk weekend. Toen hoorden we dat het mogelijk te koop stond.” Er werd niet getwijfeld. “Wonen in een kasteel, daar droomde ik als klein manneke al van”, lacht Tom. Maar hij dacht altijd aan Frankrijk, wat Marian dan weer niet zag zitten wegens te ver van vrienden en familie.

Complexe werkzaamheden

Ze bereikten een akkoord met de eigenaar, maar dan begon het pas. Na talrijke gesprekken met monumentenzorg en een moeilijke zoektocht naar aannemers konden de complexe werkzaamheden enkele maanden geleden van start gaan. “Hier is al zoveel gedaan, maar je ziet het niet. Er is al zestig kubieke meter aan puin weg, alleen aan afgekapte kalk”, zegt Marian.

Maar intussen ligt de riolering er en wordt er volgens de regels van de oude ambachten gewerkt aan het dak. De oude pannen worden hergebruikt, de aardegebakken ornamenten gerestaureerd en teruggeplaatst. “Nu kan het snel gaan. In het eerste kwartaal van volgend jaar willen we onze intrek nemen.”

Donjon

Het mag dan nog een ruwbouw zijn, het potentieel is overduidelijk. “Het kasteeltje bezit een van de enige goed bewaarde donjons van de streek. De vloeren zijn nog authentiek en in goede staat”, vertelt Tom tijdens een rondleiding. In de donjon komen onder meer een leefruimte en master bedroom. “In de aangrenzende ridderzaal komt de leef- en eetruimte.”

Een bijzondere plek is het dak van de donjon. Op 23 meter hoogte heb je een prachtig zicht op onder meer de Sint-Romboutstoren. “Kort na de aankoop zaten we hier al met een wegwerpbarbecue, ook al was het winter.”

Voor grote verrassingen kwamen ze tijdens de verbouwingen niet te staan, onder meer ook omdat ze het hele gebouw in 3D hadden laten scannen om alles zo authentiek mogelijk in ere te kunnen herstellen. “Het enige dat we gevonden hebben, is een stuckwerk met marmerimitatie achter het behang. Geen schatten, jammer genoeg.”

L’enfant Terrible

Tijdens Open Monumentendag vinden er van 10 tot 18 uur rondleidingen plaats. Een plaatsje reserveren kan tot vrijdagmiddag via Uit in Mechelen. In de tuin worden tegelijkertijd foto’s tentoongesteld van Indra Laenens. De expo is ook te bezoeken door wie niet heeft geserveerd.

Meteen kunnen bezoekers proeven van de L’enfant Terrible, de eigen schuimwijn die Tom een aantal jaren terug liet produceren volgens zijn eigen normen en smakenpallet. “Het was volle cava-hype en iedereen dronk rommel. Ik was van mening dat het veel kwalitatiever en dichterbij kon. In Luxemburg heb ik een goede producent gezocht en gevonden.” Het kasteel heeft dus al meteen zijn ‘chateau’.