Nieuwe CCO Exellys breekt lans voor jonge vrouwen in IT- en Tech-sector Wannes Vansina

03 oktober 2019

13u54 0 Mechelen Het Mechelse bedrijf voor ingenieurs en IT-professionals Exellys heeft Vicky Buyse aangesteld als de nieuwe CCO. Ze breekt een lans voor meer jonge vrouwen in de IT- en Tech-sector.

Buyse was al bestuurslid bij Exellys en had eerder verschillende managementfuncties bij grote, internationale spelers. “Door haar ervaring in life sciences is Vicky de ideale persoon om onze talenten op de juiste domeinen in te zetten bij diagnostische en farmaceutische bedrijven, die steeds meer nood hebben aan technische profielen om zich door de digitale transitie te loodsen”, zegt CEO Raf Seymus.

Vrouwen

Buyse wil ook inzetten op het inspireren en klaarstomen van jonge vrouwen voor een carrière in de Tech sector. “Een wereld die diverser en inclusiever is, begint ook bij meer vrouwelijke rolmodellen in de sector. C-level vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd”, klinkt het. Vandaar dat Exellys eerder dit jaar startte met ‘Young Women In Tech’. Zo organiseerde het bedrijf in juni een rondetafelgesprek tussen ervaren vrouwelijke CIO’s en jonge vrouwelijke Tech consultants. Door het grote succes werd dit concept op 1 oktober herhaald.

Exellys helpt bedrijven met het aantrekken en behouden van hoogopgeleid talent in IT- en ingenieursrollen.