Nieuwe aanbieder deelsteps laat 10 minuten gratis rijden Wannes Vansina

24 september 2020

19u42 0 Mechelen Hopp start zondag met het aanbieden van zeventig deelsteps in Mechelen. Ze zijn beter aangepast aan de kasseien van de binnenstad.

Schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke spreekt van “trottinettes op maat van de stad”. “De nieuwe deelstep voor Mechelen is aangepast aan de kasseien van onze historische binnenstad. Extra veringen en grotere wielen zorgen voor een maximale schokabsorptie. Bovendien werkt men met verwisselbare batterijen zodat de herverdeling van de deelsteps op een duurzame manier gebeurd en geen extra verkeer aantrekt.”

Hopp is een Belgisch bedrijf dat zich sterk maakt de veiligste steps op de markt te hebben. “We zijn bijzonder enthousiast om de deelsteps te lanceren in Mechelen, aangezien deze stad daadwerkelijk kiest voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. De ambitie om de grootste deelstad van Vlaanderen te worden, ligt volledig in de lijn met wat we willen bereiken met Hopp”, aldus oprichter Kenny Vercruysse.

Net zoals bij het proefproject dat in november ten einde liep, zal er een gelimiteerde snelheid van 25km/u zijn in het afgebakende free floating gebied en 15km/u in de winkelstraat Bruul en omliggende straten. “We sensibiliseren dan ook elke stepgebruiker om de snelheid aan te passen, eigen veiligheid te verzekeren en hoffelijkheid te bieden naar andere weggebruikers.”

De applicatie is voor iedereen eenvoudig toegankelijk via de Hopp-app en een QR-code. Speciaal voor de lancering stelt HOPP een promotiecode beschikbaar – HOPP10 – waarmee een gebruiker een step gratis kan ontgrendelen om er tien minuten mee rond te krijgen.

Volgens het stadsbestuur is er in Mechelen ruimte voor in totaal 200 deelsteps. Dat betekent dat er de komende maanden nog aanbieders kunnen bijkomen.