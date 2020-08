Nieuw stuk fietspad verbindt wijk Arsenaal met Dijlevallei Antoon Verbeeck

06 augustus 2020

16u52 0 Mechelen Hoewel het nog even wachten is op de nieuwe fietsverbinding langs de Tangent, opent het stationsproject Mechelen in Beweging alvast een klein stukje nieuw fietspad tussen de Wagonstraat en het Dijlepad. De wijk Arsenaal krijgt zo een rechtstreekse verbinding met het groengebied van de Dijlevallei.

Vanuit de Wagonstraat zal het voortaan mogelijk zijn om als fietser en voetganger naar het Dijlepad te gaan. De Wagonstraat liep tot nu toe dood op het spoorwegtalud, en dat blijft ook zo voor gemotoriseerd verkeer, maar daar werd nu een verbinding aangelegd. “Wij zetten in heel de stad in op extra brede, comfortabele en conflictvrije fietspaden”, benadrukt schepen voor Mobiliteit Vicky Vanmarcke (VLD-Groen-m+). “Voor het veiligheidsgevoel en rijcomfort van de fietsers komt er binnenkort trouwens ook meer groen langs het fietspad vlakbij de Leuvensesteenweg.”

Tangent

De nieuwe verbinding is ook van cruciaal belang voor de aanpak die het Team Minder Hinder uittekende voor de werken die de volgende maanden op de Leuvensesteenweg uitgevoerd worden. “Met het bouw van de Fietspuzzel, het kroonjuweel van de fietsverbinding langsheen de Tangent, zal onvermijdelijk heel wat hinder gepaard gaan. Om de veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers tijdens deze werken zoveel mogelijk te garanderen, is de route langsheen de Wagonstraat en het Dijlepad zeker een kwaliteitsvol alternatief. De eerste wagen zal pas eind 2021 door de Tangent kunnen rijden, maar we zijn blij dat we voor fietsers en voetgangers hier en daar toch al wat kortere verbindingen kunnen openstellen”, verduidelijkt schepen voor Openbare Werken Patrick Princen (VLD-Groen-m+).