Nieuw project helpt mensen met beperking aan woning Wannes Vansina

03 februari 2020

16u56 0 Mechelen Sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen en vzw Pegode starten in april met een woonproject voor mensen met een fysieke of mentale beperking die zelfstandig willen wonen met begeleiding op maat.

Woonpunt renoveert momenteel tien appartementen in de Schijfstraat. Tegen april moeten de voormalige seniorenwoningen instapklaar zijn. Mensen met een beperking zullen er betaalbaar kunnen wonen. De reguliere huurmarkt is voor hen veel te duur.

“Vaak beschikken ze maar over een heel laag inkomen. Als ze al kunnen werken, dan in een beschutte werkplaats of deeltijds. Financieel staan ze te zwak voor een gewone huurwoning op de privémarkt”, zegt projectleider Koen Renders.

De gerenoveerde appartementen zijn geschikt voor één of twee personen en hebben een eigen badkamer en keuken. De toekomstige bewoners kunnen beroep doen op begeleiding door Parachute, het mobiele team van Pegode.

“Dat is nu al actief in het Oud Oefenplein, waar we in samenwerking met Woonpunt zestien woningen hebben voor mensen met een fysieke beperking.” Bijkomende troef is de nabijheid van dienstencentrum De Schijf, waar bewoners terecht kunnen voor betaalbare maaltijden.

Kandidaten dienen zich aan te melden via de Pegode. De appartementen zijn, omdat ze op de eerste verdieping liggen, niet geschikt voor rolstoelgebruikers.