Nieuw Mijn Boeketje serveert ook juweeltjes, koffie en kunst: “Dit is wat we altijd wilden zijn” Wannes Vansina

18 september 2020

15u55 0 Mechelen Mijn Boeketje is verhuisd van de Keizerstraat naar de Veemarkt. Bezoekers vinden er niet alleen bloemen en planten, maar ook juweeltjes, koffie en kunst. “We willen ook andere Mechelse ondernemers een platform bieden”, vertellen de uitbaters.

Lusine Muradyan en haar man Vladimir Voskanian openden Mijn Boeketje in 2017. Sinds begin deze maand vind je hen iets verderop, op de plek waar laatst Bar Emma gevestigd was. Het koppel stak niet alleen het pand in het nieuw, maar herdacht ook het concept van de winkel.

Lokale talenten

“Nog altijd verkopen we snijbloemen – mét zeven dagen versheidsgarantie – planten en decoratie, maar tussen het groen vind je ook oorbellen van de Mechelse ontwerpster Sorella. In onze galerij dieper in de winkel ontdek je dan weer werk van lokale talenten, zoals nu schilderijen van Karen, een nieuwe Mechelaar.”

Beleving staat voorop. “Bij het bekijken van de werken of het wachten op je boeketje kan je genieten van een koffie van het huis van stadskoffiebranderij Kaffefabrik, koffie die we ook verkopen.”

De uitbaters vinden de lokale verankering belangrijk, net als duurzaamheid. “Bloemen worden plasticvrij verpakt, in papier. De plastic waarin ze bij ons toekomen, hergebruiken we voor ondersteuning in potten. Leveren doen we met een elektrische wagen.”

Corona

Het oude pand was qua bereikbaarheid slechter gelegen. Het werd gekocht door een ontwikkelaar, die het zal renoveren. “Het was voor ons eerder een pop-up. Het pand had niet de kwaliteit en uitstraling van ons aanbod. De nieuwe winkel is wat Het Boeketje wel wil zijn.”

Toch scheelde het niet veel of de verhuis was niet doorgegaan ten gevolge van corona. “Op donderdag kwamen de verse bloemen binnen, op vrijdag kwam het bericht dat we moesten sluiten. We hebben ze dan maar aan rusthuizen en ziekenhuize geschonken. Maar we zijn blij dat we toch hebben doorgezet.”

Meer info op mijnboeketje.be. Mechelse kunstenaars die willen exposeren, kunnen er zich melden.