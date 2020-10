Niet-verpakt asbestafval niet meer welkom op recyclagepark: “Aanvoer moet veiliger” Wannes Vansina

09u46 0 Mechelen Vanaf vandaag donderdag zijn bezoekers van de IVAREM-recyclageparken verplicht om hun asbestcementafval verpakt aan te bieden. Volgens de uitbater worden golfplaten, leien, vloertegens en ander asbestcementhoudend materiaal nog te vaak aangeboden op een manier dat vezels kunnen vrijkomen tijdens het transport of in het park zelf.

“IVAREM wil dat de aanvoer veiliger verloopt. Hiervoor kan je aangepaste asbestzakken of -folie, tegen 1 euro per zak of 1 euro per meter, aankopen op de recyclageparken. Maar je kan ook een andere transparante verpakking met het asbestlogo gebruiken. Wie vanaf 1 oktober asbestcementafval onverpakt aanbiedt, wordt de toegang tot het recyclagepark geweigerd”, meldt de intercommunale.

Op de parken kan je eveneens een set beschermende kledij aankopen die je thuis kan gebruiken om asbesthoudende materialen veilig te verwijderen. “Het is belangrijk dat met deze nieuwe maatregel er nog veiliger met asbestcementafval wordt omgesprongen”, zegt voorzitter Koen Anciaux.

Tegelijkertijd start IVAREM de inzameling op aanvraag van asbestcementafval aan huis. Dankzij de steun van de OVAM kan je hiervoor tot maximaal zes platen- of kuubzakken aan 30 euro voor de eerste zak en 20 euro voor de volgende aankopen en laten ophalen. Meer info op www.ivarem.be/asbest of bij de gratis infolijn 0800 90 441.