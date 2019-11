Niels Geerts en zijn bekende ‘friends’ presenteren derde album. “De titel ben ik helemaal” Wannes Vansina

08 november 2019

18u38 0 Mechelen De Mechelse gitarist Niels Geerts (37) en zijn bekende ‘friends’ stellen vanavond in kunstencentrum Nona zijn derde album voor. Het kreeg de titel ‘Spread Love or Stay Home’ mee. “Volgens Tom Kestens, die de tekst voor het titelnummer schreef en zingt, ben ik dat helemaal”, lacht de muzikant.

Niels Geerts is groenarbeider bij een maatwerkbedrijf (de voormalige beschutte en sociale werkplaatsen). Na zijn uren ruilt hij hark en heggenschaar in voor zijn gitaar. “Naast KV Mechelen is muziek mijn grootste uitlaatklep.” Hij timmert dan ook al lang aan de weg. Aanvankelijk solo, met optredens op onder meer de Borgersteinfeesten. Dat smaakte naar meer en in 2008 ontstond Niels & Friends.

Patrick Riguelle

Onder die muzikale vrienden niet de minste. In 2011 vervoegde Patrick Riguelle de rangen: sindsdien neemt hij het vocale werk voor zijn rekening. Op het nieuwste album zingt ook Tom Kestens een nummer. “Ik had een Lalaloverachtig nummer geschreven en hem gevraagd of hij geen tekst wilde schrijven. Dat werd ‘Spread Love’, naar een T-shirt met opschrift ‘Spread Love or Stay Home’ dat ik die dag droeg, intussen vijf jaar geleden. Hij vond dat bij mij passen. Ik probeer altijd goed te doen voor de mensen. Sindsdien hebben we het al een paar keer live gespeeld.”

De titeltrack is een van tien nummers op het album. “Qua sound is er geen supergroot verschil, maar het is wel minder minimalistisch. De songs zijn ook vocaler dan op de vorige cd omdat Patrick heel veel teksten heeft geschreven. Ik geef hem mee waar de nummers over gaan, maar kan zelf niet zingen.” Hij is blij met het album. “Zeker omdat het beter is dan het vorige. Voor het eerst werd het in een studio opgenomen, deze van Raf Van Assche in Rijmenam. Vorige keren vonden de opnames nog plaats in een living. Ik ben heel tevreden met het resultaat.”

Radio

Hij werd ook als muzikant beter. Belangrijk, want hij componeerde alle nummers. “Ook live speel ik vlotter. Maak ik een fout, dan kan ik dat rapper rechtzetten dan vroeger. Ik hoop dankzij het nieuwe album meer te kunnen optreden.”

Hijzelf verkoopt zelf de cd en elpees, voor respectievelijk 10 en 15 euro. “De mensen moeten mij maar aanspreken.” Vanaf maandag is de muziek ook via digitale weg verkrijgbaar en te beluisteren. “Ik hoop dat de mensen het goed vinden, maar vermoed van wel. Het zou mooi zijn mocht de radio het oppikken, maar ik hou er rekening mee dat de kans niet zo groot is. Het is zo moeilijk, ook al is het echt goed!”