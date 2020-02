Nicky Vankets toont unieke trouwoutfits in Speelgoedmuseum Els Dalemans

25 februari 2020

15u16 2 Mechelen De tentoonstelling ‘Barbie: 60 jaar modemuze’ in het Speelgoedmuseum in Mechelen wordt aangevuld met enkele unieke stukken. De bekende ontwerper Nicky Vankets geeft de trouwoutfits in bruikleen die hij ontwierp voor een bevriend koppel. De bijpassende mini-versie op Barbieformaat sluit mooi aan bij de expo.

“Nicky Vankets ontwierp de kledij waarmee acteur en model Henny Seroeyen -bekend van ‘Echte Verhalen: De Buurtpolitie’- en zijn vrouw Nancy in het huwelijksbootje stapten. Als geschenk voor het bevriende koppel maakte Vankets ook mini-versies van de outfits in Barbieformaat”, zegt Julie Van Craen van het Speelgoedmuseum.

Unieke ontwerp

“Kleding voor Barbiepoppen maken lijkt simpel, maar dat is het zeker niet. De kanten ‘appliqués’ die in de bruidsjurk van Nancy gebruikt werden, waren te groot voor de Barbie-versie en moesten worden aangepast om bij het kleine jurkje te passen. Dit unieke ontwerp is natuurlijk de gedroomde aanvulling op onze expo ‘Barbie: 60 jaar modemuze’ die je nog tot en met 19 april kan ontdekken in het Speelgoedmuseum.”

Favoriete diva

Nicky Vankets is een grote Barbie-fan. Hij speelde als kind het liefst met Barbie, en heeft ook nu nog hij enkele exclusieve Barbiepoppen in zijn bezit. Barbie en haar outfits waren mee verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke carrièrekeuze. Als kind maakte hij al nieuwe kleding voor zijn favoriete diva, in 2004 deed hij dat nog eens over. Hij naaide toen de ‘grotemensenversie’ van de Barbieoutfit waarmee Lotte Danckaerts een wedstrijd rond Barbiekleding won. In 2006 ontwierp Vankets samenwerking met Mattel een eigen Barbieoutfit: het werd een weelderige jurk in rood en goud.

‘Barbie: 60 jaar modemuze’ in het Speelgoedmuseum is wegens succes verlengd t.e.m. 18 april 2020.