Nick Van Der Zyp (RC Mechelen) treft raak vanop dertig meter afstand: “Een ingeving van het moment” Joeri Vanderlinden

07 september 2020

20u29 0 Mechelen Racing Mechelen was zaterdag de betere van Lille in de tweede ronde van de Beker van België. Een echt doelpuntenfestival werd het, 5-4. De toeschouwers kregen waar voor hun geld, want er zaten enkele pareltjes tussen de negen doelpunten. Zo scoorde bezoeker Van De Vreede heel knap en ook de pegel van Gregory Carrez mocht er zijn. De goal van Nick Van Der Zyp sprong er echter uit.

Linksachter Nick Van Der Zyp is geen doelpuntenmachine. Maar als hij er één maakt, is het wel de moeite. Vanop zo’n dertig meter haalde hij snoeihard uit. De bal verdween mooi in de winkelhaak. De 2-2-gelijkmaker op dat moment, net voor rust. “Het was inderdaad van ver”, lacht Nick Van Der Zyp. “Ik kreeg ruimte en had niemand rondom mij staan. Het was een ingeving van het moment. Zoveel mogelijk kracht zetten was de bedoeling. Hij ging er mooi in.”

Naast de vele en mooie doelpunten was de wedstrijd ook gewoon heel leuk om te volgen. “Ik denk niet dat we veel ploegen zullen tegenkomen als Lille”, aldus Van Der Zyp. “Ze blijven steeds voor de voetballende oplossing kiezen, ook als ze op achterstand staan. Tot op het einde bleven ze druk zetten. Het is gewoon een hele goede ploeg. Dat bewijzen de vier tegendoelpunten. Daar moeten we op training aan werken. Gelukkig scoren we één keer meer.”

Een overtuigende prestatie was het. Dat was welkom na het 2-1-verlies in de oefenmatch tegen vierdeprovincialer KFC Muizen. “Daar is niets van blijven hangen. Het waren ook niet de basisspelers die meededen daar”, legt hij uit. “Maar het klopt wel dat we als club wilden tonen dat er niets aan de hand was.”

Een rustig seizoen

Hoopgevende signalen dus vanuit het Mechelse kamp. Op die manier verwacht men ook in de competitie resultaten dit seizoen. Maar zweven doet Van Der Zyp niet. “We zitten in een sterke reeks en moeten niemand onderschatten. Er wordt veel krachtvoetbal gespeeld. In eerste instantie moeten we het behoud verzekeren. Een rustig seizoen doormaken is de betrachting. Na een aantal wedstrijden kunnen we dan een eerste balans opmaken en eventueel onze doelstellingen bijstellen. De start zal belangrijk zijn.”

In de volgende ronde van de Beker van België komt eerstenationaler La Louvière op bezoek. Racing is nu plots de underdog. “Klopt, maar we gaan niet het veld op met de bedoeling dat we de wedstrijd zullen ondergaan. Mentaal is het niet slecht dat we zonder druk kunnen spelen. We gaan ons ding doen en willen ook deze match winnen. Er is heel wat veranderd bij La Louvière in het tussenseizoen. Misschien zijn ze nog niet op elkaar ingespeeld en kunnen we daarvan profiteren.”