Neuhaus Mechelen blijft voorlopig open: “Omdat mensen gelukkig worden van chocolade” Tim Van Der Zeypen

23 maart 2020

14u00 0 Mechelen Als bijna één van de laatste winkels in het Mechels straatbeeld blijft chocoladewinkel Neuhaus Mechelen op de Grote Markt voorlopig open. Met dé nodige voorzorgsmaatregels. “Zodat Pasen niet zonder chocolade moet worden gevierd“, zegt zaakvoerder Luc Verbelen.

Verschillende winkels in de Mechelse binnenstad sloten na de bijkomende maatregelen van de federale overheid hun deuren maar voedingswinkels mogen voorlopig nog openblijven. “De regels zijn niet zo duidelijk afgelijnd maar aangezien bakkers en slagers mogen openblijven, mogen wij dit ook”, klinkt het bij de zaakvoerder.

In de winkel werden veiligheidsmaatregelen getroffen en aan klanten werd gevraagd om rekening te houden met het maximum aantal klanten in de winkel. Vanaf nu kunnen zij hun chocolade ook telefonisch (052/55.51.14) of via de website bestellen. “En zullen we deze bestellingen met Bpost opsturen naar de klanten thuis”, zegt Luc.

Paascollectie

De zaakvoerder wil de geïnteresseerde klanten wel waarschuwen. “Bij grotere bestellingen, zoals gevulde chocolade-eieren, kan de chocolade beschadigd raken tijdens het vervoer”, luidt het nog. Een volledige collectie van de Paaschocolade bij Neuhaus Mechelen is hier terug te vinden. De winkel is vandaag nog op tot 17.00 uur

Ook morgen is de winkel nog een hele dag geopend. Nadien zal de zaakvoerder evalueren of het interessant blijft om open te blijven. “Al merken we wel dat de mensen graag even binnen springen en chocolade komen bestellen. Want chocolade maakt mensen nu eenmaal gelukkig.”