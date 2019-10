Netwerken, dat doe je in café op wielen van Voka Antoon Verbeeck

08 oktober 2019

10u37 9 Mechelen Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen trekt de komende weken onder de naam ‘Café Content’ met een geel tourbusje langs verschillende bedrijven. Aan de bus, die is uitgerust met tapkranen en frisdranken, kan je als ondernemer netwerken of je bedrijf pitchen.

‘Café Content’ passeert in onze regio onder andere langs Mechelen, Heist-op-den-Berg, Lier en Bornem. “We willen op vrijdagmiddag op een informele, contente en gemoedelijke manier tussen de ondernemers staan. Je moet je niet op voorhand inschrijven. Gewoon je naamkaartje of businesscard afgeven. In ruil krijg je dan gratis inkom en twee drankjetons”, zegt Tom Laveren, directeur van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Het Voka Café is elke vrijdag van 16 tot 18 uur open. Deze vrijdag vind je het busje aan BULO, Blarenberglaan 6 Mechelen. Later volgen nog Aerts Trucks (25 oktober, Rijksweg 64 Bornem), Ford Deprince (15 november, Mechelsesteenweg 258 Lier) en Laeremans Geert (29 november, Impulsstraat 17 Heist-op-den-Berg).