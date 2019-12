Net open en meteen een prijs: GRÁ is ‘Best Coffee Inspired Concept’ Wannes Vansina

06 december 2019

11u44 0 Mechelen Drie Mechelse horecazaken zijn in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de hospitality awards van horeca-platform VENUEZ. GRÁ op de Grote Markt kreeg deze voor ‘Best Coffee Inspired Concept’. “Motiverend”, zegt oprichter Thomas Hunter (34).

“Er is groeipotentieel. Het is er plezant zitten, de zaak heeft een identiteit en de locatie is geweldig. Maar bovenal: de koffie is lekker, net zoals de ontbijt- en lunchgerechten”, oordeelde de jury over GRÁ. “Absoluut fijn om te horen”, zegt Thomas.

Hij opende GRÁ in september naast de irish pub O’Fiach’s, dat hij met zijn twee broers runde. “GRÁ heb ik conceptueel zelf uitgewerkt. Het is fijn dat ik hier mijn eigen verhaal kan vertellen. Alles waar mijn liefde en passie inzet, daar zal ook een stukje Ierland in zitten. Grá is het Ierse woord voor liefde of liefdevol en dat probeer ik in de zaak in alles door te trekken.”

De liefde voor Ierland zit ook in het menu. “Het ontbijt is met Ierse worstjes en Iers spek, in de brunch doen we iets met Iers zeewier. Maar het is geen vereiste.”

Magma en Tinèlle

Ook Magma in de Borzestraat viel in de prijzen. Het 400°-restaurant kreeg de prijs voor ‘best restaurant concept’. “Een blijver die ook in grootsteden kans maakt”, oordeelt VENUEZ. Tinèlle in het Predikheren tenslotte was genomineerd voor ‘best restaurant design’.