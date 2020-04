NERO-project voor minderjarige overlastplegers niet meer wettig: stad keurt 2.0 goed Wannes Vansina

01 april 2020

15u23 0 Mechelen De Mechelse gemeenteraad heeft maandagavond ‘Nero 2.0’ goedgekeurd, een nieuwe methodiek om minderjarige overlastplegers aan te pakken. De oude was niet meer wettig.

NERO werd in 2006 gelanceerd en maakte gebruik van de combitaks (100 euro). Ouders van overlastplegers moesten deze betalen als zij niet wensten in te gaan op het voorstel tot bemiddeling. Ten gevolge van een omzendbrief van februari vorig jaar betreffende de gemeentefiscaliteit werd combitaks echter geschrapt als mogelijke gemeentebelasting, waardoor dus straffeloosheid ontstond.

GAS-regelgeving

Vandaar dat de stad nu ‘Nero 2.0’ in het leven roept. Dat maakt gebruik van de GAS-regelgeving, maar er zijn belangrijke verschillen met de procedure voor volwassenen. Bij een eerste inbreuk stuurt de sanctionerend ambtenaar een waarschuwing aan de minderjarige en zijn ouders en wordt de GAS-procedure nog niet opgestart. Enkel bij een tweede inbreuk binnen het jaar of bij een strafrechtelijke zwaardere inbreuk zoals diefstal of vandalisme, start de GAS-procedure op, met verplichte bemiddeling.

“Zo kan er bij vaststelling van een opvoedingsproblematiek een begeleidingstraject opgestart worden of doorverwezen worden naar andere (externe) hulpverlening waaronder bijvoorbeeld ook het CLB. Maar kan er ook een begeleiding op maat van de jongere worden opgestart of een vorming of een weerbaarheidstraining”, legt burgemeester Alexander Vandersmissen uit.

Boete

Als de gemaakte engagementen worden nagekomen, volgt er nog geen boete maar zal de sanctionerend ambtenaar een gemeenschapsdienst voorstellen aan de minderjarige. Enkel als de minderjarige de uitvoering hiervan weigert, kan de sanctionerend ambtenaar een maximum boete opleggen van 175 euro.

“Kortom, in de praktijk zetten we de succesvolle en geroemde Nero-werking voor de aanpak van overlastfeiten bij minderjarigen verder, door gebruik te maken van de mogelijkheden in de GAS-wetgeving”, besluit Vandersmissen.

CD&V vraagt dat bij de eerste overtreding meteen alle actoren worden samengebracht om met de ganse context van de minderjarige aan de slag te gaan. “De essentie – begeleiding van de minderjarige en ouderbetrokkenheid – moet behouden blijven”, aldus Stefaan Deleus.