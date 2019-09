Neptunus organiseert ‘De Warmste Duik’ Wannes Vansina

09u51 3 Mechelen Duikclub Neptunus organiseert op 14 september de eerste editie van ‘De Warmste Duik’. De opbrengst gaat naar het goede doel.

De duikclub gevestigd in De Nekker organiseert het benefietevenement in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel. Duikers kunnen voor 15 euro een duikslot reserveren via www.duikclubneptunus.be/dwd. Voor niet-duikers - er is animatie voorzien voor het hele gezin - is het evenement gratis.

“Duikers hebben keuze uit vier duikzones: The Playa met onder meer autowrakken en een kerkhof, het geheimzinnige The Mystery Zone, het voor onderwaterfotografen ideale The Forest en The Classic, met onder meer een stadsbus, piramide en wrak. Onderweg kan je meervallen, karpers, baarzen, snoeken, zoetwatermosselen, voorn, zeelt, rivierkreeftjes, waterpest, fonteinkruid tegenkomen”, zegt Jef Van Iseghem.

Na het duiken volgt een fuif met een optreden van muziekband C4. De opbrengst van de dag gaat naar therapeutisch zwembad Het Dolfijntje in Willebroek en Karibu Loita Hills, een vzw die onderwijs bij de Masai-kinderen in Kenia stimuleert.