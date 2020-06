Nekkerpool en Nekki heropenen op 4 juli





30 juni 2020

Sport- en recreatiedomein De Nekker in Mechelen heropent binnenzwembad Nekkerpool op 4 juli opnieuw voor het publiek. Bezoekers dienen vooraf een ticket te reserveren voor een tijdsblok van twee uur, zwemmen én omkleden. “De eerste drie dagen van juli testen we het systeem uit met de clubs, vanaf 4 juli is iedereen welkom. Het recreatiebad blijft wel nog gesloten”, zegt Sharon Van Damme. Binnenspeeltuin Nekki heropent dezelfde dag. Daarvoor hoef je niet apart te reserveren. “Bezoekers kopen een ticket voor het domein. Willen ze ook Nekki bezoeken, dan kunnen ze zich daar aanbieden en mogen ze er voor 1 euro extra in, als de binnenspeeltuin op dat ogenblik niet vol zit.” Meer info op denekker.be.