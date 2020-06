Nekker viert heropening zwemvijver met kwaliteitscertificaat Wannes Vansina

17 juni 2020

16u58

Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker in Mechelen heeft vandaag woensdag van Blue Flag een speciaal certificaat gekregen omdat het zich al tien jaar inzet voor duurzaam toerisme en duurzame recreatie. Blue Flag is een internationaal kwaliteitslabel voor stranden, zwemvijvers en jachthavens dat in ons land wordt toegekend door GoodPlanet.

De Nekker kreeg het label uitgerekend op de eerste dag dat er opnieuw gezwommen mocht worden in de vijver, maar veel volk lokte dat niet. In de late namiddag waren er nog 443 van de 500 plaatsen vrij. Sinds zaterdag zijn opnieuw recreanten welkom in De Nekker, als ze vooraf onlinetickets kopen. Het domein hoopt begin juli zwembad Nekkerpool en de binnenspeeltuin te kunnen openen.