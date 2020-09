Negenhonderd vlaggetjes fleuren Borzestraat en Geitestraat op Kristof De Cnodder

25 september 2020

17u45 0 Mechelen Handelaarsvereniging Mechelen MeeMaken heeft een inspanning geleverd om wat extra animo te brengen in de Borzestraat en de Geitestraat. In beide straten werden op vier meter hoogte koordjes met negenhonderd witte vlaggetjes opgehangen, wat voor een vrolijkere en gezelligere aanblik zorgt.

In juli liet Mechelen MeeMaken al vlaggenlijnen ophangen op de Vismarkt en in de Nauwstraat en daarop kreeg men heel wat positieve reacties. Nu werd die actie dus uitgebreid naar twee bijkomende winkelstraten. “De kostprijs voor de vlaggen in de Borzestraat en de Geitestraat bedraagt 2 650 euro”, zegt Geert Milis, voorzitter van Mechelen Meemaken. “Dat is een aanvaardbare kost die onze handelaarsvereniging zelf draagt. De vlaggetjes zijn trouwens weersbestendig, dus ze kunnen eventueel ook in de winter blijven hangen.”