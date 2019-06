Nederlandse krakers krijgen tot zes maanden met uitstel voor bezit van drugs TVDZM

07 juni 2019

De Mechelse rechter heeft twee Nederlandse krakers schuldig bevonden voor het bezit van een grote hoeveelheid drugs. Op 11 juli 2018 werden ze op heterdaad betrapt met hun wagen. In het voertuig werd Ketamine, Speed, XTC en Cannabis aangetroffen. De twee inzittenden, twee dertigers uit Nederland, werden meegenomen naar het politiekantoor. Daar verklaarden ze aan de speurders dat dakloos waren en Nederland wilden verlaten omdat ze uit hun kraakpand waren gezet. “In België zouden we de zomer doorbrengen op festivals, slapen in de weg en te overleven op drugs”, klonk het bij de twee. Enkel de 31-jarige Robert J. kwam opdagen voor zijn proces. Hij zit al sinds de arrestatie in de cel. Zijn passagier, Kay M. liet verstek gaan. De 31-jarige betwiste niet dat hij een ernstig drugsprobleem heeft. Beiden werden uiteindelijk veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk zes maanden en drie maanden met uitstel. Ook de geldboetes werden gedeeltelijk uitgesteld.