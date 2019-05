Nederlandse auto-inbrekers krijgen tot vier jaar effectief TVDZM

23 mei 2019

13u41 0 Mechelen Vier Nederlanders zijn vanmorgen schuldig bevonden aan een hele reeks auto-inbraken. Die dateren van afgelopen zomer. Toen braken de vier volgens de Mechelse rechtbank op een maand tijd in zo’n 53 auto’s in.

Ze viseerden voornamelijk Skoda’s en Volkswagens. De buit bestond uit de ingebouwde GPS-toestellen. De inbraken gebeurden niet enkel in Mechelen of in het Mechelse arrondissement, maar in heel Vlaanderen. Volgens het parket vorige maand trokken ze speciaal vanuit Nederland met een huurwagen naar ons land om de diefstallen te plegen. Eind augustus liepen ze tegen de lamp. De politie van Mechelen-Willebroek zette hen toen aan de kant. De rechtbank legden hen allen zware straffen op, al werd enkel Souhail W. veroordeeld tot een effectieve celstraf. De Nederlander kreeg vier jaar en werd onmiddellijk aangehouden. Hij liet vorige maand verstek gaan. De drie anderen, waarvan een iemand nog steeds in de gevangenis zit, kwamen er vanaf met straffen met uitstel van achttien maanden tot vijf jaar.