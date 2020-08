Nederlands koppeltje staat terecht voor transport van aanzienlijke hoeveelheid drugs Tim Van Der Zeypen

26 augustus 2020

16u00 0 Mechelen Een 28-jarige Nederlander en zijn vriendin (28) stonden vandaag voor de rechter voor drugstransport. Ze liepen begin juli 2020 tegen de lamp. De man ontkende de feiten niet, maar zei alleen te handelen. “Ik wist van niets”, klonk het bij zijn vriendin. “We gingen hier enkel overnachten.” Het parket gelooft dat niet. Het vorderde tegen beiden een celstraf van twee jaar effectief.

Begin juli werd het koppeltje aangetroffen in de buurt van het Rode Kruisplein in Mechelen. Ze gedroegen zich verdacht en waren vanuit hun wagen aan het roepen op omstaanders. Bij de controle van het voertuig door de politie, begon de autobestuurder Arie V.D. onmiddellijk te huilen en merkten de politie-inspecteurs een hevige chemische geur op. Hierop werd besloten om de wagen te doorzoeken. “Er lagen LSD-tabletten, XTC-pillen, paddo’s, bijna twee kilogram amfetamines en 3,5 liter GHB”, aldus het parket.

Het duo werd opgepakt. Terwijl de 28-jarige Arie V.D. meteen overging tot bekentenissen, bleef het bij zijn vriendin, Kayleigh V., bijzonder stil. Zij weigerde alle medewerking en benadrukte bij elk verhoor dat ze niet wist dat dat haar vriend de drugs ging afgeven. “Totaal ongeloofwaardig”, vond het parket. “Onder meer omdat ze zeer kort voor deze feiten al een keer werd opgepakt samen mét haar vriend in Rijsel. Ook toen reden ze rond met aanzienlijk wat drugs in hun wagen.” Hij vorderde tegen beiden een celstraf van twee jaar en een geldboete van 2.000 euro effectief.

“Extreme vordering”

De advocaat van V.D. gaf de feiten toe, maar vroeg om niet in te gaan op de naar eigen zeggen extreme zware vordering van het parket. “Hij is onder dwang gezet om de drugs te gaan leveren en hij heeft dat gedaan. Uit pure noodzaak omdat hij door corona zijn jobs is verloren en hij zonder geld kwam te zitten”, zei advocate Katrien Van der Straeten. “Hij weet dat dit niet mocht en gaf de feiten meteen toe. Kijk maar naar de waterval aan verklaringen.” Zij stelde de rechtbank voor om haar cliënt te veroordelen tot een straf met uitstel.

De vriendin van V.D. bleef op zitting achter haar verklaringen staan en benadrukte meermaals dat ze niet op de hoogte was van de drugs in het voertuig. “Ik ben het pas te weten gekomen als ik in Mechelen was aangekomen. Wat moest ik doen? Zonder geld en zonder gsm, de trein nemen naar Nederland. Dat kan toch niet”, zei zijzelf tegen de Mechelse rechter. Haar advocaat Bart Vanmarcke vroeg de vrijspraak.

De rechter velt een vonnis op 9 september.