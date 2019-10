Nederlander (43) opgepakt voor drugshandel: “De man had diverse pakjes cannabis op zak” TVDZM

28 oktober 2019

08u30 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft op het Battelcomplex ter hoogte van de oprit van de E19, een 43-jarige Nederlander opgepakt. De veertiger was in het bezit van een aanzienlijke hoeveelheid geld en verschillende pakjes cannabis.

De veertiger werd opgemerkt afgelopen vrijdagnamiddag omstreeks 16.15 uur. “Hij gedroeg zich verdacht en gaf een zenuwachtige indruk tijdens het rijden”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Toen we de man en zijn wagen aan de kant zette, bleek dat hij niet in het bezit was van zijn identiteitskaart. Het voertuig bleek dan weer een huurwagen te zijn.”

Hierop controleerden de agenten het voertuig. In de wagen werden er enkele pakjes cannabis en een aanzienlijke geldsom aangetroffen. “Er werd ook nog drugs aangetroffen bij de man zelf. Dit had hij verstopt in zijn kledij”, gaat Van de Sande verder.

De man werd meegenomen naar het politiekantoor voor verder verhoor. “Na verdere controle toonde hij ons tot slot ook nog diverse adressen in de regio waar hij net drugs had geleverd of zou gaan leveren”, besluit Van de Sande. De wagen werd in beslag genomen. Hij werd ook ter beschikking gesteld van het parket.