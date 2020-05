Nederlander (28) opgepakt en opgesloten na ontdekking van cannabisplantage met 600 planten in voormalige wasserij Tim Van Der Zeypen

22 mei 2020

14u55 0 Mechelen In de Mechelse woonwijk Nekkerspoel werd een cannabisplantage ontdekt. In een loods van een voormalige wasserij werden zo’n zeshonderd plantjes aangetroffen. Een 28-jarige Nederlander werd opgepakt en door de onderzoeksrechter opgesloten in de gevangenis.

De plantage werd ontdekt dankzij het ANPR-cameranetwerk van de stad Mechelen. Afgelopen donderdag ontving de politie van Mechelen-Willebroek een hit van een verdacht voertuig met Nederlandse nummerplaten. De wagen werd aan de kant gezet en de bestuurder, een 28-jarige Nederlander, werd gecontroleerd. In de wagen werden naar verluidt meststoffen aangetroffen.

De twintiger werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Verder onderzoek en de afstandsbediening van een garagepoort - die werd teruggevonden in de wagen van de Nederlander - bracht de speurders van de lokale recherche bij een loods van een voormalige wasserij in de Vooruitgangstraat. Een verbindingsstraat tussen de Nijverheidsstraat en de Paardenkerkhofstraat in Mechelen-Nekkerspoel.

Je hoort het altijd bij anderen, maar als het bij de buren is, is het toch best schrikken Een van de buren

600 planten

Bij de inval in die loods trof de politie een oogstrijpe cannabisplantage aan met zo’n zeshonderd cannabisplanten. De plantage bleek ook professioneel opgebouwd. Zo was de plantage onder meer voorzien van ventilatiesystemen en werd de elektriciteit afgetapt voor de meter. In de loop van donderdag werd de plantage ontmanteld en de loods verzegeld.

De cannabisplanten werden in beslag genomen. Zij zullen binnenkort worden vernietigd. In de buurt wordt geschrokken gereageerd op het nieuws van de plantage: “Je hoort het altijd bij anderen, maar als het bij de buren is, is het toch best schrikken.” Wel hadden enkele buurtbewoners recent een toename van drukte voor de loods opgemerkt. “Maar ik heb nooit iets geroken”, zegt een buurman.

Cannabisteelt

Na een eerste verhoor door de speurders werd de 28-jarige Nederlander ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket en in de loop van vrijdag voor de onderzoeksrechter in Mechelen gebracht. “Die stelde de man in verdenking en de verdachte werd aangehouden”, bevestigt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. De man werd na zijn voorleiding opnieuw overgebracht naar de gevangenis.

De man wordt verdacht van het telen van cannabis en het verhandelen ervan. Aanstaande dinsdag zal de twintiger voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de Nederlander langer in de gevangenis moet blijven of niet. Inmiddels wordt het onderzoek voortgezet onder leiding van de onderzoeksrechter door de lokale recherche van de politiezone.