Nederlander (23) krijgt straf met uitstel voor diefstal van GPS

13 augustus 2019

De rechter in Mechelen heeft de 23-jarige Chakir R. uit het Nederlandse Zeist veroordeeld tot een celstraf van een jaar met uitstel waarvan enkel de voorlopig hechtenis effectief. De twintiger werd destijds bij verstek veroordeeld voor de diefstal uit 2012. Hij ging er toen in Mechelen vandoor met een ingebouwd GPS-toestel van een personenwagen. De jongeman kreeg toen een celstraf van een jaar effectief. Pas wanneer hij voor een gelijkaardige diefstal werd gearresteerd, werd hij opgesloten in de gevangenis. Hij ontkende op zitting de feiten niet. Hij smeekte wel om hem niet naar de gevangenis te sturen en vroeg een tweede kans. Iets waar rechter Jessica Bourlet ook op in ging. De jongeman zal wel nog een geldboete van 600 euro moeten betalen.