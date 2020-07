Nederlander (23) aangehouden voor cannabisplantage langs Oscar Van Kesbeeckstraat Tim Van Der Zeypen

07 juli 2020

17u00 0 Mechelen Een 23-jarige man uit Nederland zit momenteel in de gevangenis op verdenking van het telen van cannabis. Hij zou verantwoordelijk zijn voor een cannabisplantage met zo’n zevenhonderd planten in de Oscar Van Kesbeeckstraat.

De cannabisplantage werd vorige week donderdag aangetroffen in een pand langs de Oscar Van Kesbeeckstraat in Mechelen-Noord. Dit op zo’n tweehonderd meter van het voetbalstadion van Racing Mechelen. “Er werden zo’n zevenhonderd cannabisplanten aangetroffen”, zegt Kristof Aerts van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

De plantage was professioneel opgebouwd. Zo was de elektriciteit afgetapt voor de meter en waren er delen in het pand extra geïsoleerd. Een deel van de plantage bevond zich ook op de eerste verdieping van het pand. De Civiele Bescherming kwam inmiddels ter plaatse. Zij kwamen de plantage al ontmantelen en de drugs vernietigen.

Nederlander

De recherche van de lokale politiezone startte een onderzoek op onder leiding van de onderzoeksrechter. Er werd intussen ook al een verdachte gearresteerd. “Het gaat om een 23-jarige man uit Nederland”, gaat parketwoordvoerder Aerts verder. Na zijn arrestatie werd hij aangehouden door de onderzoeksrechter voor zijn betrokkenheid bij de plantage.

Vandaag verscheen de twintiger voor de raadkamer in Mechelen. Na beraad besloot de voorzitter om de aanhouding van de Nederlander te bevestigen. De twintiger blijft dus al zeker één maand langer in de gevangenis. Wat zijn rol is binnen de cannabisplantage, is nog niet duidelijk. Dit maakt deel uit van verder onderzoek. Dat wordt nu volop verdergezet.