Natuurpunt roept massa wandelaars op regels te respecteren: “Natuurreservaten zijn geen parken” Wannes Vansina

22 april 2020

14u23 1 Mechelen De Mechelse natuurgebieden worden de laatste weken overspoeld door wandelaars. Natuurpunt Mechels Rivierengebied roept hen op de regels te respecteren. “Jullie zijn welkom, maar blijf op de paden en laat je hond niet los!”, roept de natuurvereniging op. “Natuurreservaten zijn geen parken.” In het Mechels Broek wordt ten behoeve van de broedvogels alvast een pad afgesloten, net als de uitkijktoren en de kijkhut.

Nu zowat het enige dat je nog mag doen wandelen is, trekken veel Mechelaars de natuur in. “Vooral tijdens de weekends met mooi weer zie je hier abnormaal veel wandelaars”, zegt conservator Tony Van den Broeck. Hij is blij dat zoveel mensen de natuur ontdekken en wil hen daar ook bij helpen.

Medewerkers vernieuwden vervroegd twee oude bruggen op de wandelweg door het Mechels Broek om het comfort en de veiligheid te verhogen. “Dat vraagt geld en tijd maar dat doen we graag om de talrijke wandelaars beter te laten genieten van ons mooi natuurreservaat.”

Verpakkingsmateriaal

Maar tegelijk ziet de natuurvereniging zich ook genoodzaakt om maatregelen te nemen om de bewoners te beschermen. De uitkijktoren en kijkhut zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. “Bezoekers kruipen er te dicht op elkaar.”

Hutten blijken ook verzamelplaatsen. “Aan de hand van het achtergelaten verpakkingsmateriaal stellen we vast dat er wordt gepicknickt”, zegt Van den Broeck. “Elders valt het overigens wél mee met het zwerfvuil. In het Mechels Broek ruimen we dat wekelijks op, maar we stellen geen grote toename vast.”

Geen nesten

De meeste mensen respecteren dan ook de regels. De conservator vermoedt dat een minderheid er zijn voeten aan veegt. “Maar de reeën zitten met jongen, de vogels met broed. Een loslopende hond is genoeg om hen te verjagen of te doden.”

Ook als iedereen de regels respecteert, kan het te druk worden voor de broedvogels. Natuurpunt sloot daarom de doorgang achter de achterdijk van de vijver om de dieren hun rust te geven. “De schade is moeilijk in te schatten, maar we stellen nu al vast dat er plaatsen zijn waar geen nesten zijn gebouwd en dat is verontrustend. Het is duidelijk dat de broedvogels onder de indruk zijn van de vele bezoekers.”

De ongerustheid geldt overigens niet alleen voor het Mechels Broek. Ook in Den Battelaer aan de andere kant van de stad is het aantal bezoekers exponentieel gestegen.