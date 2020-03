Nationale Plantenbeurs gaat niet door Wannes Vansina

21 maart 2020

12u07

De organisator van de Nationale Plantenbeurs heeft vrijdag beslist om het evenement af te gelasten. 26 april had de 30ste editie moeten worden, maar dat feestje gaat niet door. “Het doet een beetje pijn aan het hart, maar anderzijds zou het totaal onverantwoord zijn de beurs toch te laten plaatsvinden. De artsen en de preventieadviseurs die we hebben geraadpleegd, zeggen ons hetzelfde: grote evenementen zullen eind april nog niet mogen doorgaan”, zegt Dirk Buelens, directeur van de Sint-Maartenschool. Het is een streep door de rekening. “Veel bestellingen bij leveranciers kunnen we gewoon afzeggen, maar het drukwerk en promotiemateriaal waren al in februari klaar.” De Plantenbeurs verwelkomt elk jaar tussen 10.000 en 20.000 bezoekers.