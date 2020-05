Naar ziekenhuis na aanrijding door fiets Wannes Vansina

16 mei 2020

10u41 0

Een 51-jarige vrouw raakte vrijdag gewond bij een verkeersongeval in de Auwegemvaart in Mechelen. Ze was te voet onderweg toen ze in botsing kwam met een fietser. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.