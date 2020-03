Naaisters vragen instructies aan ziekenhuis: “Laat ons mee mondmaskers maken” Els Dalemans

16 maart 2020

18u24 28 Mechelen Het artikel in onze krant over Het artikel in onze krant over medewerkers van het AZ Sint-Maarten in Mechelen die zelf mondmaskers maken in de strijd tegen het coronavirus, kreeg massaal veel reacties. “Geef ons het patroon en een beschrijving van het geschikte materiaal, zodat ook wij aan de slag kunnen gaan”, klinkt het. De Facebookgroep ‘Mondmaskers maken voor wie het nodig heeft’ telde op enkele uren tijd al meer dan 500 leden.

Het was de Bornemse Reinhilde Peeters die zondag naar Sint-Maarten belde met de vraag om het patroon en geschikte materiaal online te zetten. “Naaien is weer helemaal in, Vlaanderen telt weer duizenden naaisters en tientallen naaiclubs. Bovendien zitten heel wat mensen nu wekenlang thuis, op deze manier kunnen ze zich nuttig maken. Want we hoeven die mondmaskers zeker niet alleen voor onze gezinsleden te maken, we kunnen ze ook verdelen onder de ziekenhuizen en hulpverleners. Het is dan wel belangrijk dat het AZ Sint-Maarten ons laat weten hoe we zulke maskers het beste maken en er meteen een geschikte materiaalbeschrijving bij geeft.

Op bestelling

Peeters sloot zich aan bij de Facebookgroep ‘Mondmaskers maken voor wie het nodig heeft’, die maandagochtend werd opgericht en al na enkele uren meer dan 500 leden telde. “Het is duidelijk dat er héél wat interesse is, we moeten hier toch meer mee doen?”, zegt oprichter Patrick Lenvain. “Stel je voor dat wij allemaal ‘amper’ 10 maskers maken: daar komen we al een heel eind mee! We kunnen ook op bestelling werken, als een zorginstelling ons laat weten hoeveel stuks nodig zijn. Maar we hebben nu eerst en vooral deskundig advies nodig zodat we degelijke en bruikbare exemplaren kunnen maken.”

Het AZ Sint-Maarten wou niet reageren op onze vraag om de informatie te delen, de FOD Volksgezondheid liet weten dat er volop aan een patroon wordt gewerkt. “We publiceren de informatie zo snel mogelijk op onze sociale media, zodat iedereen die gedreven is in het stikken en naaien aan de slag kan gaan.”