Naaiatelier van start in oud-gemeentehuis Wannes Vansina

05 mei 2020

16u48 0 Mechelen In het oud-gemeentehuis van Reet is dinsdag op initiatief van het gemeentebestuur een naaiatelier van start gegaan. Vrijwilligers maken er mondmaskers voor specifieke doelgroepen.

Vijf naaisters, twee knipsters en een patroontekenaar begonnen dinsdag aan hun missie: zoveel mogelijk mondmaskers maken. “De maskers zijn bestemd voor specifieke doelgroepen, zoals de buitenschoolse kinderopvang”, licht schepen voor Sociaal Beleid Els Devlies (N-VA) toe.

Het atelier is elke werkdag tussen 9 en 19 uur geopend (vrijdag tussen 10 en 19 uur). “Maar je kan ook helpen door thuis mondmaskers te maken. In beide gevallen voorzien we stof en elastieken. Zo werken we solidair aan een voorraad”, licht ze toe.

Voor elke inwoner

Samen met de andere Rupelgemeenten kocht Rumst ook een mondmasker aan voor elke inwoner ouder dan 12. De eerste 5.000 worden deze week verwacht. “Vrijwilligers zullen ze verdelen in per deelgemeente zeker een wijk”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

Maar hij blijft oproepen zelf maskers te blijven maken. “Omdat het handig kan zijn om meer dan een masker in je bezit te hebben en te gebruiken.”