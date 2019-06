Na zoektocht van acht jaar, Karine verhuist dansschool Dansparant naar “vijfsterrenlocatie” Wannes Vansina

25 juni 2019

16u20 0 Mechelen Acht jaar. Zolang heeft Karine De Keyzer (57) moeten zoeken naar een betere locatie voor haar dansschool Dansparant. De zoektocht is eindelijk voorbij; de dansschool verhuist naar de Tervuursesteenweg. “Mijn derde kind gaat van een één- naar een vijfsterrenlocatie.”

Dansparant is sinds de oprichting vijftien jaar geleden gevestigd in de Leopoldstraat. “De dansschool is de opvolger van Pro Arte. Mijn twee dochters dansten er en ik was zo in het bestuur gerold. Toen de eigenares ziek werd en Pro Arte stopzette, bleven de leerlingen verweesd achter. Daarom zijn we destijds met Dansparant gestart.”

Ze kreeg nooit spijt van die beslissing, ook al had ze tot dan weinig met dans. “Ik beschouw Dansparant intussen als mijn derde kind”, zegt ze. Alleen was dat kind niet al te best gehuisvest. Karine is al jaren op zoek naar een betere locatie. De aanleiding dateert intussen van acht jaar geleden: de benedenzaal kwam onder water te staan. Het was het begin van veel miserie.

“Godsgeschenk”

De zoektocht duurde vele jaren en dan kwam de vondst van een geschikt pand eigenlijk nog bij toeval. Een tijdje terug kreeg de voorzitster telefoon van de oprichter van Breekjaar, een project dat jongeren met faalangst en keuzestress wilde helpen met een avontuurlijk tussenjaar maar dat uiteindelijk niet van grond kwam. “Het nieuws dat haar pand vrijkwam, kwam als een godsgeschenk.”

Karine leidt ons rond door Tervuursesteenweg 84, dat prima in orde blijkt. Beneden beschikt ze over een grote zaal waar het merendeel van de meer dan 200 leden zullen dansen. Boven heeft ze een kleinere ruimte die kan dienen voor de kleuter- en kinderdans, yoga en burlesque. “Ook ’t Groen Gras, het (muziek)theatergezelschap van musicalartiest en -lesgever Reuben De Boel, zal er gebruik van maken.”

Professionals

Karine geeft zelf geen les, maar laat zich goed omringen. “Door allemaal professionele docenten. Er zijn geen hobbyisten bij ons, al mijn leraars staan met beide voeten in het werkveld en zijn pedagogisch geschoold. Ze moeten een danser naar een hoger niveau kunnen tillen. Op het einde van het schooljaar wordt van elke danser ook een evaluatie gemaakt tijdens de lesvrije week na onze jaarlijkse show in de Stadsschouwburg.”

Ze verwacht dat de nieuwe stek haar kindje een boost zal geven. Het pand geeft ook nieuwe mogelijkheden. Volgend seizoen start Dansparant met acro voor dansers. “We ondervinden hoe langer hoe meer dat in de danscompetities voor streetdancegroepen er hoe langer hoe meer aandacht is voor acrobatie”, verklaart ze. Andere nieuwigheden zijn burlesque en musical voor de leeftijden 35+ en 40+.

“Hobby én fulltime job”

Of ze Dansparant nog eens 15 jaar gaat doen? “Dit is mijn vrijwilligerswerk en hobby, en méér dan een fulltime job. Je kan de dagen niet tellen dat ik van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat met Dansparant bezig ben, vraag dat maar eens aan mijn man. Ik ga door zolang mij dat lukt. Het zal van mijn gezondheid afhangen, maar ik blijf het ontzettend leuk en boeiend vinden om te doen.”