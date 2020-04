Na vijf jaar nog geen oplossing voor Kauwendaal Wannes Vansina

27 april 2020

De Mechelse gemeenteraad heeft maandagavond beslist om de terugbetaling van een renteloze lening van een miljoen euro van de stad aan Woonpunt met een jaar uit te stellen. Deze werd in 2016 toegekend in afwachting van een definitieve oplossing voor het bos Kauwendaal. Woonpunt wenste toen het perceel te verkopen omdat de huisvestingsmaatschappij het geld nodig had, maar hevig buurtprotest hield dat tegen. “In 2020 zou er na vijf jaar een oplossing zijn, maar die is er niet. Gaat die er volgend jaar dan wel zijn”, vraagt Marc Hendrickx (N-VA) zich af. Volgens schepen Patrick Princen (Vld-Groen-M+) wordt er aan het dossier gewerkt. “Of de oplossing er komt in de vorm van geld of ruilgronden, werd nog niet uitgemaakt.” Het bos is niet bedreigd. “We vrijwaren het bos op Kauwendaal, dat verder ontwikkeld wordt tot stadsbos” staat te lezen in het bestuursakkoord.