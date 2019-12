Na vernietiging in Antwerpen: Dijlestad handhaaft quadverbod Wannes Vansina

19 december 2019



Mechelen handhaaft haar quadverbod. De vernietiging van het verbod in Antwerpen heeft geen invloed op dat in de Dijlestad. “Wij worden niet gevat door het arrest. Ons quadverbod werd noch door het administratief toezicht noch door de Raad van State geschorst of vernietigd”, laat burgemeester Alexander Vandersmissen weten. Hij is ook tevreden over het verbod, dat sinds 15 juli 2017 geldt. “De ingevoerde maatregel bleek zeer effectief. Sindsdien werden er ook geen overtredingen meer vastgesteld.”