Na omstreden snoeibeurt op schooldomein: “De liefde voor onze bomen is groot” Wannes Vansina

25 augustus 2020

10u57 0 Mechelen “De liefde voor onze bomen is groot.” Dat laten Busleyden Atheneum campus Caputsteen en basisschool Lyceum in Mechelen weten nadat commotie was ontstaan over een flinke snoeibeurt.

De kettingzaag deed vorige dagen niet alleen zagemeel opstuiven op het parkdomein van de GO!-scholen. Omwonenden vonden de “illegale houtkap” niet kunnen en stuurden er de politie op af.

De scholen laten nu weten dat de werken kaderen in een beheersplan. “Het parkdomein was aan een grondige verzorging toe. Om te vermijden dat bomen omvallen bij stormweer of door ziekte, controleren we regelmatig de gezondheid van onze bomen en grijpen we in waar nodig”, zegt Campus Caputsteen-directeur Katie Steemans.

Volgens de scholen zal na het rooien van de risicobomen, het snoeien van dode takken en het verluchten van de bodem werk worden gemaakt van nieuwe aanplantingen om het bomenbestand te verjongen.