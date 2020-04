Na klopjacht in Mechelse woonwijk: “Onderzoeksrechter sluit verdachte (26) op in gevangenis” Tim Van Der Zeypen

29 april 2020

17u30 0 Mechelen De jongeman die gisteren op de vlucht sloeg na een politiecontrole is aangehouden door de onderzoeksrechter. Samen met nog twee anderen vluchtte hij weg. In hun achtergelaten voertuig werd materiaal voor een cannabisplantage gevonden. De twee andere jongelui zijn nog steeds spoorloos

De woonwijk Galgenberg in Mechelen-Noord werd gisteren opgeschrikt door een grote klopjacht. Kort na de middag sloegen drie jongeren op de vlucht. De politie kwam massaal ter plaatse. Er werden speurhonden ingezet net zoals een politiehelikopter. Een uurtje later troffen de agenten een van de verdachten aan. “Het gaat om een 26-jarige man uit Anderlecht”, zegt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

De twintiger werd gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor, de twee anderen konden ontkomen. De zoekactie werd in de loop van dinsdagnamiddag afgebouwd. Zij zijn voorlopig nog steeds spoorloos maar de politie én het parket speuren de jongeren intensief op. De drie jongeren hadden in hun vlucht, hun voertuig achtergelaten. Het ging om een gehuurde bestelwagen.



Cannabisplantage

Daarin werd heel wat materiaal aangetroffen om een cannabisplantage op poten te kunnen zetten. Ook in een garagebox in de buurt werd er nog materiaal voor een cannabisplantage gevonden. De bestelwagen werd in beslag genomen, de garagebox werd verzegeld. Het onderzoek wordt nu verdergezet.

Na zijn arrestatie en verhoor door de politie werd hij ter beschikking gesteld van het parket. De 26-jarige werd voor de onderzoeksrechter gebracht en een tweede keer verhoord. “Na dat verhoor besliste de onderzoeksrechter om de jongeman aan te houden”, besluit parketwoordvoerster Claessens. De twintiger werd overgebracht naar de gevangenis. Binnenkort verschijnt hij voor de raadkamer.