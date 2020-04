Na hervatten van werken aan vliet in Zakstraat, vraagt stadsbestuur ook andere aannemers om werven (in mate van het mogelijke) weer op te starten Kristof De Cnodder

16 april 2020

18u23 0 Mechelen De graafwerken aan de open te leggen vliet in de Mechelse Zakstraat werden eerder deze week hervat. Omwille van de coronacrisis lag deze werf een tijdje stil, maar dat is dus niet langer het geval. Het stadsbestuur dringt er bij externe aannemers trouwens op aan om in de mate van het mogelijke het werk te hernemen of verder te zetten.

In Mechelen vielen er bij het uitbreken van de coronacrisis enkele (publieke) werven stil: omdat het nodige materiaal niet ter plaatse geraakte, omdat buitenlandse werkkrachten terug naar huis vertrokken of omwille van de te nemen veiligheidsmaatregelen. Stilaan komt het aannemerswerk echter weer op gang.

“We zijn tevreden dat aannemers nu toch mogelijkheden zien om op verschillende cruciale locaties te herstarten. Het is immers belangrijk dat de dynamiek en stadsvernieuwing niet volledig stilvallen”, aldus burgemeester Alexander Vandersmissen. “We moedigen aannemers zoveel mogelijk aan om de draad weer op te pikken, uiteraard met in acht nemen van de opgelegde coronamaatregelen”, vult schepen van Openbare Werken Patrick Princen aan. “Zo willen we vermijden dat bouwwerven grote vertragingen oplopen. Bovendien zijn er nu minder mensen op de baan, waardoor de werken minder hinder opleveren.”

Stationsberg

Binnenkort pikt men ook in de Albertuswijk de draad weer op. Ook de aanleg van de fietsostrade tussen Geerdegem-Schonenberg en de Brusselsesteenweg wordt binnenkort opnieuw opgestart. “Verder bekijken we samen met de verschillende nutsmaatschappijen of we werkzaamheden waar veel hinder mee gemoeid is naar voren kunnen schuiven in de planning”, aldus nog Patrick Princen.

Zo gaat elektriciteitsnetbeheerder Fluvius tussen 20 en 30 april in de omgeving van de Stationsberg in Muizen sleuven voor nieuwe kabels trekken. Gedurende die periode wordt in de Stationsberg éénrichtingsverkeer ingevoerd voor gemotoriseerde voertuigen die komen vanuit de Jan Frans van Geelstraat. Voor het verkeer vanuit de Leuvensesteenweg wordt er een lokale omleiding voorzien. Fietsers en voetgangers zullen wel steeds kunnen blijven passeren.