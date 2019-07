Na een maand campagne ‘Boom zoekt grond’: ruim 100 locaties voor 700 bomen Wannes Vansina

05 juli 2019

14u58 0 Mechelen De stad Mechelen lanceerde een maand geleden de campagne ‘Boom zoekt grond’. Deze week werd het honderdste stuk grond aangeboden, wat het totaal op 700 bomen brengt.

Met ‘Boom zoekt grond’ gaat de stad op zoek naar eigenaars die grond hebben liggen waarop bomen kunnen worden geplant. “Op dertig dagen tijd hebben Mechelaars samen grond gevonden voor een 700-tal nieuwe bomen. En nog steeds komen er nieuwe aanvragen binnen”, vertelt een tevreden schepen voor Natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen.

Frieda Vanschoubroek is de honderdste Mechelaar die een stuk grond heeft voor een extra boom. Zij koos voor een Mirabelpruimenboom: “Wij hebben een stadstuintje en wilden deze graag verfraaien met een pruimenboom. De Mirabelpruimenboom groeit snel en ik kijk er dus reikhalzend naar uit om confituur te maken van onze eigen pruimenboom.”

Onder de aanvragers zitten ook Mechelaars met grotere lappen grond. “Als stad betalen we in zulke gevallen alle bomen. In ruil wordt de stuk grond publiek toegankelijk gemaakt, bijvoorbeeld als zelfplukboomgaard. We zijn deze pioniers alvast heel dankbaar om mee hun schouders te zetten onder onze campagne voor meer en eetbaar groen. Op naar de 200 aanvragers!”

Voor de eerste campagne boom zoekt grond kan men nog inschrijven tot 31 augustus via www.mechelen.be/boomzoektgrond.