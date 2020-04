Na deelfiets doet ook swapfiets zijn intrede: “We schakelen nog een versnelling hoger” Wannes Vansina

28 april 2020

10u58 0 Mechelen Deelfietsen kennen de Mechelaars al langer, maar vanaf vandaag kunnen ze ook gebruik maken van een swapfiets. Het gaat om een huurfiets die van zodra er wat aan scheelt wordt omgeruild voor een andere tweewieler. “Voor een vast bedrag per maand heb je een altijd werkende fiets”, belooft Swapfiets.

Swapfiets komt oorspronkelijk uit Nederland en is op dit moment reeds actief in vier steden in ons land: Brussel, Antwerpen, Gent en Leuven. Vanaf vandaag zijn de fietsen met de kenmerkende blauwe voorbanden ook in Mechelen te zien.

Dat is een maand vroeger dan gepland. De intrede werd dan ook vervroegd omwille van de coronacrisis, waardoor er meer wordt gefietst. “In deze moeilijke tijden is gebleken dat de fiets meer dan ooit een betrouwbaar en veilig vervoermiddel is. De vraag naar onze fietsen is momenteel erg groot”, zegt Thomas Schiltz, country operations manager Belgium van Swapfiets.

Young professionals en studenten

“Mechelen is een stad met veel young professionals én studenten, de mensen die traditioneel fan zijn van onze fietsen. Bovendien is Mechelen een stad die duidelijk voor de fiets kiest, mede door infrastructurele ingrepen”, duidt hij de keuze voor de stad van de Maneblussers.

Swapfiets belooft, voor een vast bedrag per maand, een altijd werkende fiets. Gaat er toch iets kapot? Dan komt Swapfiets na een berichtje of telefoontje binnen een dag naar je toe om je fiets te repareren of te vervangen wanneer en waar je maar wilt

17,50 euro per maand

In Mechelen start de lancering met de deluxe versie. Gebruikers kunnen een fiets met zeven versnellingen huren voor 17,50 euro per maand. De fietsen zijn ook verzekerd tegen diefstal.

Mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke is blij met de komst van Swapfiets. “Daarmee schakelen we nog een versnelling hoger. Het is een extra fietsaanbod bovenop de reeds aanwezige fietsdeelsystemen van Mobit en Bluebike. Zo zetten we alle Mechelaars op de fiets en is de keuze voor iedereen zo ruim mogelijk.”

Meer info op swapfiets.be.