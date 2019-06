Na de commotie over bomenkap: stad werkt aan openbare bomenteller Wannes Vansina

04 juni 2019

14u39 0 Mechelen Het stadsbestuur van Mechelen wil met een openbare bomenteller komen die bijhoudt waar er bomen verdwijnen en bijkomen. Het wil op die manier aantonen dat er wel degelijk meer bomen worden geplant dan gekapt.

Afgelopen weekend ontstond onrust in de Schijfstraat, waar binnenkort 24 bomen tegen de vlakte gaan. Een petitie die oproept om te stoppen met het kappen van gezonde bomen telt op twee dagen tijd al meer dan 750 handtekeningen. Het is al de zoveelste discussie over de kap van bos en natuur in Mechelen. Volgens Jong CD&V moet de stad met een boominventaris komen die aangeeft waar, waarom en hoeveel bomen er gekapt worden op het Mechels grondgebied, en hoe die gecompenseerd zullen worden.

Volgens schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen) beschikt de stad nu al over een ‘bomenteller’. “Vorige legislatuur kwamen we tegemoet aan de vooropgestelde compensatie van twee bomen voor één. Deze legislatuur compenseren we de gesneuvelde bomen uit de Mechelse openbare ruimte in drievoud. Het transparanter maken en het vrijgeven van die gegevens voor alle Mechelaars is iets waar ik vanaf dag één op het stadhuis aan werk. Een beter zicht op de cijfers helpt ook om de ambities werkelijk waar te kunnen maken.”

Hij heeft het dan wel enkel over bomen op de Mechelse straten en pleinen. Voor nieuwe ontwikkelingen of privé-initiatieven – een minstens even gevoelig punt - is er geen overzicht op boomniveau. “Wel is er het absolute streven om de eindbalans van natuur uitgesproken positief te maken”, belooft de schepen. Princen gaf nog enkele cijfers mee over het openbaar domein. Dat telde op 1 januari van dit jaar 14.451 individuele bomen, 235.788 m² bos, speelbos en wilde begroeiing en 375.405 m² beplantingen en gras.

Het is op sociale media de laatste tijd bon ton om de kap van bomen in de schoenen van Groen te schuiven. De partij zit daar duidelijk met een perceptieprobleem. “Voor alle duidelijkheid: ook wij betreuren het enorm dat gezonde bomen moeten verdwijnen”, aldus Groen. “Wij wensen te benadrukken dat we medestanders zijn en geen tegenstanders als het gaat om het vrijwaren of zelfs redden van bomen. Het is een topprioriteit in elk dossier dat op tafel komt.”