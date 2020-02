Na controles op fietsverlichting kijkt politie ook toe op rijden in verboden richting Wannes Vansina

17 februari 2020

09u27 0 Mechelen Sinds begin november voerde de Mechelse politie al 53 controles uit op het gebruik van fietsverlichting. De ordedienst blijft dat doen en voegt er extra acties aan toe, op het rijden in de verboden richting.

Een succes. Zo noemt burgemeester Alexander Vandersmissen de controles op het gebruik van fietsverlichting in de donkere maanden van een tussentijdse evaluatie. Daarbij werden 6.000 fietsers gecontroleerd. 490 fietsers kregen een boete van 58 euro, zowat acht procent van het totale aantal gecontroleerde trappers.

“Meer dan 9 op de 10 fietsers in Mechelen zijn in orde. De controles missen hun effect niet, want tijdens een pop-up fietscontrole eind oktober verbaliseerde de verkeerspolitie nog 1 op 4 van de fietsers voor het rijden zonder verlichting”, zegt Vandersmissen.

De komende weken gaan de controles onverminderd door. Overtreders krijgen naast een boete ook gratis fietslampjes. “De controles gekoppeld aan positieve actie passen in onze totaalaanpak om van Mechelen de fietsstad van Vlaanderen te maken”, aldus de burgemeester.

Verboden richting

Intussen is de politie ook gestart met controles op het fietsen in de verboden richting. “Controles zijn nodig opdat onze verplaatsingen te voet, met de fiets of met de wagen veilig en met respect voor elke weggebruiker zouden verlopen. Dat is de levensverzekering van onze fietsstad”, aldus Vandersmissen.