Na brandstichting in Bilzen: geen extra toezicht op opvangcentrum Wannes Vansina

12 november 2019

17u37 2 Mechelen De Mechelse politie acht bijkomende veiligheidsmaatregelen voor het vluchtelingenopvangcentrum aan de Zwartzustersvest niet nodig.

Afgelopen weekend werd het opvangcentrum van Bilzen in brand gestoken. Op sommige plaatsen leidt dat tot extra politietoezicht, bijvoorbeeld voor het opvangponton Reno in Gent. In Mechelen is dat niet het geval.

“We monitoren de veiligheidstoestand permanent op basis van interne en externe elementen. Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat we bijkomende maatregelen moeten nemen”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Hij wenste niet in detail te treden over de veiligheidsmaatregelen die er sowieso al zijn.